La diversidad de perspectivas, el feedback y la adaptabilidad influyen en el crecimiento profesional de los jóvenes.
La diversidad de perspectivas, el feedback y la adaptabilidad influyen en el crecimiento profesional de los jóvenes.

En un entorno laboral cada vez más dinámico, las habilidades blandas se han convertido en un factor decisivo para el crecimiento profesional.

Según el informe “Situación Laboral y Aspiraciones de Jóvenes en Lima 2025” de Arcos Dorados, el 53,5 % de empleadores considera que la falta de estas competencias representa la principal barrera para contratar talento joven.

El estudio también identifica déficits en pensamiento crítico (40,6 %) y resolución de problemas (38,1 %), competencias consideradas esenciales en contextos laborales cambiantes.

Diversidad y adaptabilidad como nuevas competencias

Especialistas convocados por el podcast “Expande tu Potencial” de la plataforma MCampus ComunidAD señalaron que el crecimiento profesional ya no depende únicamente de la formación técnica o experiencia laboral.

Francisco Parada, director del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Neuropsicología de la UDP, explicó que la exposición a distintas perspectivas favorece la adaptación y el aprendizaje.

“Al enfrentarnos a ideas nuevas y contextos distintos, logramos integrar experiencias que antes no estaban conectadas”, indicó.

Además, estudios de McKinsey & Company muestran que las organizaciones con liderazgos diversos tienen hasta 39 % más probabilidades de superar a sus competidores.

Cuatro prácticas recomendadas para crecer profesionalmente

Los especialistas invitados al podcast compartieron cuatro recomendaciones orientadas a fortalecer el desarrollo profesional en entornos diversos.

1. Relacionarse con personas que piensan diferente

Trabajar con personas que tienen experiencias o perspectivas distintas permite ampliar la mirada y cuestionar ideas propias.

Según los expertos, esta interacción ayuda a salir de esquemas automáticos y favorece nuevas formas de aprendizaje.

2. Aprender a gestionar la incomodidad

Sentirse fuera de lugar o enfrentar desacuerdos dentro de un equipo puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.

Los especialistas sostienen que estas situaciones activan procesos vinculados al aprendizaje, creatividad y adaptación.

3. Escuchar y aceptar feedback

La capacidad de escuchar opiniones diferentes y recibir retroalimentación es considerada una herramienta clave para detectar puntos ciegos y mejorar habilidades.

El feedback también puede ayudar a identificar oportunidades de desarrollo profesional.

4. Construir puentes y generar acuerdos

Otra competencia destacada es la capacidad de dialogar y colaborar con personas que piensan distinto.

Los especialistas recomiendan enfocarse en encontrar puntos en común en lugar de imponer ideas dentro de los equipos de trabajo.

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