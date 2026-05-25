En un entorno laboral cada vez más dinámico, las habilidades blandas se han convertido en un factor decisivo para el crecimiento profesional.

Según el informe “Situación Laboral y Aspiraciones de Jóvenes en Lima 2025” de Arcos Dorados, el 53,5 % de empleadores considera que la falta de estas competencias representa la principal barrera para contratar talento joven.

El estudio también identifica déficits en pensamiento crítico (40,6 %) y resolución de problemas (38,1 %), competencias consideradas esenciales en contextos laborales cambiantes.

Diversidad y adaptabilidad como nuevas competencias

Especialistas convocados por el podcast “Expande tu Potencial” de la plataforma MCampus ComunidAD señalaron que el crecimiento profesional ya no depende únicamente de la formación técnica o experiencia laboral.

Francisco Parada, director del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Neuropsicología de la UDP, explicó que la exposición a distintas perspectivas favorece la adaptación y el aprendizaje.

“Al enfrentarnos a ideas nuevas y contextos distintos, logramos integrar experiencias que antes no estaban conectadas”, indicó.

Además, estudios de McKinsey & Company muestran que las organizaciones con liderazgos diversos tienen hasta 39 % más probabilidades de superar a sus competidores.

Cuatro prácticas recomendadas para crecer profesionalmente

Los especialistas invitados al podcast compartieron cuatro recomendaciones orientadas a fortalecer el desarrollo profesional en entornos diversos.

1. Relacionarse con personas que piensan diferente

Trabajar con personas que tienen experiencias o perspectivas distintas permite ampliar la mirada y cuestionar ideas propias.

Según los expertos, esta interacción ayuda a salir de esquemas automáticos y favorece nuevas formas de aprendizaje.

2. Aprender a gestionar la incomodidad

Sentirse fuera de lugar o enfrentar desacuerdos dentro de un equipo puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.

Los especialistas sostienen que estas situaciones activan procesos vinculados al aprendizaje, creatividad y adaptación.

3. Escuchar y aceptar feedback

La capacidad de escuchar opiniones diferentes y recibir retroalimentación es considerada una herramienta clave para detectar puntos ciegos y mejorar habilidades.

El feedback también puede ayudar a identificar oportunidades de desarrollo profesional.

4. Construir puentes y generar acuerdos

Otra competencia destacada es la capacidad de dialogar y colaborar con personas que piensan distinto.

Los especialistas recomiendan enfocarse en encontrar puntos en común en lugar de imponer ideas dentro de los equipos de trabajo.