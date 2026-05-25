El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), informó que durante el 2026 se han registrado miles de intervenciones vinculadas a accidentes de tránsito en distintos puntos de Lima. El balance forma parte de la respuesta del sistema de emergencias ante el incremento de siniestros viales en la capital.

Las cifras incluyen atenciones en campo, traslados de pacientes y asistencia prehospitalaria en situaciones de diversa gravedad. El servicio opera de manera continua para responder a llamadas de emergencia relacionadas con hechos de tránsito.

Según el reporte del sector salud, el sistema ha atendido miles de incidentes derivados de colisiones vehiculares y atropellos en lo que va del año. En paralelo, se han registrado decenas de miles de llamadas que solicitaron asistencia médica urgente.

En total, el servicio realizó más de mil traslados de personas heridas hacia distintos establecimientos de salud. Estas acciones se concentraron en casos que requirieron atención inmediata tras accidentes en la vía pública.

Distritos con mayor incidencia de emergencias

El reporte del Ministerio de Salud detalla que las emergencias se concentraron en varios distritos de Lima Metropolitana. Entre ellos se encuentran San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Los Olivos, Villa El Salvador y el Cercado de Lima.

En estas zonas se registran altos niveles de tránsito vehicular, lo que influye en la frecuencia de siniestros atendidos. El sistema de emergencia mantiene presencia activa en estos puntos para reducir los tiempos de respuesta.

¿Qué lesiones se atendieron?

El personal del servicio de emergencias ha atendido principalmente casos de traumatismos y lesiones provocadas por impactos vehiculares. Asimismo, se han registrado lesiones de mayor complejidad que requieren estabilización inmediata.

Los pacientes fueron asistidos en el lugar del accidente antes de su traslado a centros de salud. Este procedimiento busca reducir riesgos durante el traslado y mejorar la atención oportuna.

El Ministerio de Salud destacó el fortalecimiento de la capacidad operativa del servicio de atención móvil. El objetivo es garantizar una respuesta rápida ante situaciones de alta demanda en emergencias.

El sistema continúa operando en coordinación con otros servicios de salud para mejorar la cobertura en zonas urbanas. Esta articulación permite atender de manera más eficiente los incidentes reportados en la ciudad.