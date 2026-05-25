La organización New7Wonders emitió un pronunciamiento dirigido al Perú para expresar preocupación por el estado de la gestión de Machu Picchu. La entidad sostuvo que las condiciones actuales no muestran cambios suficientes respecto a los problemas señalados en comunicaciones anteriores.

El organismo internacional recordó que ya había advertido sobre esta situación en septiembre de 2025. En ese sentido, indicó que el escenario observado no presenta mejoras en aspectos considerados clave para la preservación del reconocimiento otorgado al sitio.

¿Qué problemas detectaron?

La entidad señaló que uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la administración del flujo de visitantes. Al respecto, se mencionó dificultades vinculadas al ordenamiento del acceso y a la conservación del entorno arqueológico.

El comunicado precisa que estas deficiencias continúan sin resolverse y que afectan la percepción internacional del sitio. Además, advierte que estos factores forman parte de los elementos que sostienen la evaluación sobre su condición como maravilla mundial.

“Observamos que, desde nuestro importante comunicado de septiembre del año pasado, no se ha producido ningún progreso ni cambio en todos los desafíos que están socavando específicamente la credibilidad de Machu Picchu como maravilla oficial. Todos los riesgos permanecen”, se lee en el comunicado.

Hacen llamado a las autoridades

New7Wonders también vinculó la situación política actual con los problemas que enfrenta el servicio turístico. Según el comunicado, la falta de avances estaría asociada a limitaciones en la toma de decisiones dentro de la administración pública.

La entidad enfatizó que la etapa electoral en curso representa una oportunidad para replantear prioridades. En ese sentido, plantearon la necesidad de incluir la gestión de Machu Picchu dentro de una agenda de intervención más definida.

“Esperamos que el Perú complete su proceso democrático para elegir a su nuevo liderazgo político. Queremos asegurar que los desafíos fundamentales para Machu Picchu ocupen un lugar prioritario en la agenda, garantizando que se emprenda el camino de una nueva estrategia inteligente para el futuro”, indicaron.

El comunicado subraya que la falta de acciones concretas no será sostenida en el tiempo sin consecuencias. Según la entidad, la continuidad del reconocimiento internacional depende de la implementación de cambios verificables.

Asimismo, recalca que el objetivo es que Machu Picchu mantenga su condición dentro de la red de maravillas del mundo. En esa línea, plantea que se requiere una estrategia que permita asegurar su preservación y gestión adecuada a largo plazo.