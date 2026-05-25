Un animador infantil fue intervenido por personal de Serenazgo y efectivos del Patrullaje Integrado en el distrito de Chilca, luego de que una ciudadana denunciara el presunto incumplimiento de un contrato durante una fiesta infantil realizada en la intersección de los jirones Pedro Peralta y Florida.

Según el reporte, la organizadora del evento señaló que el payaso no habría cumplido con todo el servicio acordado, generando malestar entre los asistentes. Ante ello, serenos y policías llegaron al lugar para mediar la situación y escuchar las versiones de ambas partes.

Por su parte, el animador indicó que el contrato contemplaba una presentación de dos horas, de 5:00 a 7:00 de la noche, pero explicó que inició media hora después debido a la falta de asistentes, culminando finalmente en el horario pactado.

Finalmente, la acompañante del payaso se comprometió a continuar con la animación del evento para evitar mayores inconvenientes. El caso quedó a cargo de la Policía para las diligencias correspondientes.