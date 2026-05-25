Un grupo de estudiantes presentó una demanda de amparo contra el Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente José María Balcázar, al considerar que se habría reducido el presupuesto y el número de vacantes del programa Beca 18.

“[Se solicita] una acción de amparo en el recorte de presupuesto del acceso a la educación superior y dar oportunidades a jóvenes como nosotros. Este caso es el programa nacional de Beca 18, que se ha visto afectado por el recorte presupuestal”, expresó la estudiante Carolina Jayo Palomino a RPP.

En ese sentido, señaló que la demanda responde a la disminución de vacantes, al asegurar que se habrían recortado alrededor de quince mil becas.

“Anteriormente, en el anuncio del 2025, se había anunciado 20 000 becas para este año, sin embargo 5 000, aproximadamente. 5 184, exactamente. Entonces, se ha visto una reducción abismal de 15 000 becas. Se han destruido proyectos de vida, futuros, sueños. Esta demanda va más allá de un recorte presupuestal”, agregó.

Los demandantes afirmaron que, luego de presentar el recurso legal, buscarán impulsar una “difusión máxima” de la demanda a nivel nacional con el objetivo de que sus reclamos sean atendidos.

La Asociación de Estudiantes indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes, como el Ministerio de Educación o los directivos de Pronabec.

“Todavía no hemos tenido respuesta alguna porque la demanda ha sido interpuesta recientemente. Entonces estamos a la espera”, refirió Carolina Jayo Palomino.

De acuerdo con un comunicado de Asociación IUS MATRIA QORI, la demanda se sustenta “aunque el Estado anunció 20 mil becas integrales”, finalmente solo se otorgarían 5.184 plazas.

La demanda, según precisaron, fue presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objetivo de solicitar la nulidad de la Resolución Jefatural N.° 033-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC “y el financiamiento de todas las becas originalmente reducidas”.

“Las consecuencias afectan principalmente a estudiantes en situación de pobreza, beneficiarios de Beca REPARED, jóvenes del VRAEM y Huallaga, así como integrantes de comunidades campesinas y nativas, para quienes Beca 18 representa la únidad posibilidad real de acceder a educación superior”, indica el comunicado difundido también por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú.