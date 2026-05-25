Los vecinos del Malecón Chili, en el sector de Vallecito, Cercado de Arequipa, expresaron su profunda preocupación luego de que parte del tronco de un árbol colapsara y estuviera a punto de provocar la muerte de una persona. Testigos del hecho relataron que un motociclista también habría resultado afectado por el impacto, situación que evidenció el grave deterioro de la arborización en la zona.

De acuerdo con los residentes, no se trata de un caso aislado. Aseguran que varios árboles presentan un avanzado estado de daño, lo que constituye un riesgo permanente para peatones, conductores y quienes transitan diariamente por el lugar. Por ello, exhortaron a las autoridades a actuar con urgencia para evitar que un accidente similar termine en una tragedia mayor.

Los habitantes señalaron que, pese a sus reiterados pedidos, el problema no ha recibido atención. Advirtieron que los troncos presentan rajaduras, inclinaciones peligrosas y signos evidentes de falta de mantenimiento, lo que incrementa la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Asimismo, cuestionaron la inacción de la Municipalidad Provincial de Arequipa, entidad a la que acusan de no haber ejecutado ninguna inspección preventiva en el sector. Los vecinos exigen que se realice una evaluación técnica de todos los árboles del malecón y se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la población.