Ocho instituciones educativas del distrito de Deán Valdivia, provincia de Islay, implementarán biohuertos escolares como parte del proyecto “Sembrando futuro: Innovación educativa mediante biohuertos escolares”, impulsado por el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

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La iniciativa busca fortalecer hábitos de alimentación saludable y fomentar la educación ambiental entre los estudiantes, y beneficiará a 1 043 usuarios del servicio alimentario del PAE.

La presentación del proyecto se realizó con la participación de directores y docentes de las I. E. Francisco López de Romaña, I. E. 40485 Rubén Linares Linares, I. E. 40484 Virgen de Fátima, I. E. Ciro Alegría Bazán, I. E. Leonor Bernedo de Juárez, I. E. 40504 Luisa Begazo del Carpio, I. E. I. Divino Salvador, I. E. I. Estrellitas.

De esta manera, se conocieron los alcances de la propuesta, que contempla biohuertos tradicionales, huertos verticales e hidropónicos según las necesidades de cada colegio.

COMPROMISOS

Durante la jornada, las instituciones participantes firmaron un acta de acuerdos. El municipio de Dean Valdivia realizará el recojo de residuos orgánicos de las escuelas, así como entregar compost, semillas, plantones y brindar asistencia técnica.

El I.E.S.T.P. Valle de Tambo desarrollará análisis de suelo y visitas guiadas dirigidas a usuarios e integrantes de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), capacitaciones sobre preparación del terreno, siembra, cuidados, cosecha y el funcionamiento de módulos de producción de biol y lombricultura.

También se hará seguimiento y monitoreo de las actividades por parte de la Subprefectura Distrital.