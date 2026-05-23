En un operativo de control de identidad ejecutado en el distrito de Parcona, agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a un hombre que presentaba una notificación roja internacional emitida por INTERPOL por el presunto delito de violación sexual contra menores.

Estaba prófugo

El detenido fue identificado como Marco Antonio Poma Osco, de 58 años, quien era requerido por autoridades judiciales de Monza, en Italia. De acuerdo con la información policial, el intervenido registraba la Notificación Roja Internacional N.° A-6711/4-2026 por una investigación relacionada a presuntos actos de violencia sexual ejercida contra menores de edad.

La captura se produjo durante el operativo “Control de Identidad – Ica 2026”, desplegado en diversos sectores considerados críticos del distrito de Parcona. Los agentes realizaron verificaciones de antecedentes y requisitorias nacionales e internacionales, logrando detectar la situación legal del intervenido y proceder con su inmediata detención.

Tras la intervención, Marco Antonio Poma Osco fue trasladado y puesto a disposición de las unidades especializadas correspondientes para continuar con las diligencias de ley. La Policía Nacional destacó la coordinación con INTERPOL y señaló que estos operativos continuarán ejecutándose en Ica para reforzar la seguridad y ubicar personas requeridas por la justicia nacional e internacional.

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