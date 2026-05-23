La Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó un megaoperativo simultáneo en distintos sectores de la provincia de Ica y el distrito de Parcona, logrando la captura de presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Parcona” y la recuperación de más de 30 celulares de alta gama reportados como robados.

Golpe policial

Durante las diligencias, realizadas en la urbanización Abraham Valdelomar, manzana O-25, la Policía y la Fiscalía lograron recuperar más de 30 equipos móviles valorizados entre dos mil y tres mil soles.

El fiscal Osvaldo Ramírez Altamirano, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Parcona, informó que la investigación se inició tras la denuncia por el robo de un celular de alta gama, hecho que permitió conectar otros casos similares y obtener órdenes judiciales de allanamiento y detención.

Durante las diligencias, la Policía y la Fiscalía lograron recuperar más de 30 equipos móviles valorizados entre dos mil y tres mil soles. El fiscal Osvaldo Ramírez Altamirano, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Parcona, informó que la investigación se inició tras la denuncia por el robo de un celular de alta gama, hecho que permitió conectar otros casos similares y obtener órdenes judiciales de allanamiento y detención.

Las autoridades precisaron que tres personas fueron intervenidas durante el operativo, aunque dos de ellas permanecen detenidas por presunta implicancia directa en la organización criminal. Asimismo, se aclaró que los equipos celulares fueron hallados en una vivienda ubicada en la parte posterior de uno de los inmuebles allanados.

En paralelo, la Región Policial Ica, encabezada por el general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, ejecutó otro megaoperativo en la calle Tumbes, en la zona conocida como “La Cachina”, en el cercado de Ica.

La intervención estuvo dirigida a combatir delitos de receptación y comercialización ilegal de celulares de dudosa procedencia. En el lugar, agentes especializados realizaron registros domiciliarios y verificaciones técnicas de numerosos equipos móviles encontrados en establecimientos y viviendas intervenidas.

Durante esta acción policial, los efectivos revisaron códigos IMEI, documentación y registros de denuncias por pérdida o robo a nivel nacional. Las autoridades informaron que varios celulares no contaban con documentos que acreditaran su legalidad y confirmaron además la captura de una persona durante las diligencias realizadas en este sector.

La Policía Nacional destacó que estos operativos forman parte de la estrategia para enfrentar la delincuencia común y organizada en la provincia de Ica. Asimismo, exhortó a la población a evitar la compra de celulares en lugares informales o de dudosa procedencia.

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