Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió frustrar el traslado de 122 kilogramos de marihuana a la altura del kilómetro 188 por la laguna de Sausacocha, en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión. Además, se detuvo al conductor del vehículo.

De acuerdo con información de la Policía de Carreteras-Huamachuco, detuvieron la camioneta de placa de rodaje AJR-707. Al momento de realizar el registro hallaron en la tolva una caja de cartón que contenía en su interior 18 paquetes de forma irregular con cannabis sativa. Además, de dos maletas, cada una con 14 paquetes de la misma carga ilícita.

Personal policial comunicó el caso a la Dirección Antidrogas (Dirandro) Trujillo para continuar las pesquisas correspondientes.

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