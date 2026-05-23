Tras permanecer seis días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, la mañana de este sábado falleció un menor de 12 años. El adolescente había sido arrollado por una camioneta cuando regresaba de jugar fútbol junto a un grupo de amigos por la avenida El Ejército, en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.

El menor de iniciales N. S. B. A., luchaba por su vida; sin embargo, a las 11:33 a.m. se confirmó su deceso.

“Pido justicia y que esto no quede impune. No hay palabras exactas para describir este momento. Me siento destrozado”, indicó el padre del menor en declaraciones a Wamachuko News.

Por su parte, Francisca Ríos, tía del menor, también pidió justicia. “Era un niño muy alegre. Toda la familia pedimos justicia”, remarcó.

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