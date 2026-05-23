La Contraloría advirtió la ausencia de expedientes administrativos y actas de subastas públicas N.º 003 y 004-2025. La pérdida de estos documentos afectaría la trazabilidad de los procesos de arrendamiento de espacios publicitarios gestionados por la Sociedad de Beneficencia Arequipa.

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Según el informe, la Beneficencia administra nueve espacios publicitarios ubicados en el Centro Comercial Independencia, Velatorio Don Bosco, La Chocita, Plazoleta Cementerio, entre otros, los cuales son arrendados mediante subastas públicas a personas naturales y jurídicas.

Sin embargo, al solicitar a la Dirección de Gestión Inmobiliaria los expedientes administrativos correspondientes a dichos procesos, la dependencia informó que del total, ocho no obran en sus archivos ni figuran en la entrega de cargo de la anterior jefa de la dirección.

La verificación determinó que en 2025 se vendieron un total de 28 bases administrativas, 5 para la subasta N.º 003 y 23 para la N.º 004, a empresas como Asaya Group EIRL, Studio Onse EIRL y Clase Publicidad y Servicios Grals EIRL, a un costo de S/10 cada una, lo que acredita que los procesos de subasta se realizaron.

No obstante, las actas que debieron documentar dichos actos públicos no se encuentran disponibles.

“La situación expuesta afectaría la preservación y conservación de los documentos e información, la transparencia en el arrendamiento de tales espacios, así como afecta la trazabilidad de los procesos y actividades", sostiene el informe.

Ante ello, se recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones preventivas y correctivas del caso, y comunicar las medidas implementadas.