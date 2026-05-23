Pese al retiro de vehículos siniestrados del parque Duhamel, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) evalúa resolver el convenio con la Beneficencia Pública, cuestionado por permitir el uso del espacio para albergar unidades deterioradas. La medida buscaría evitar que la zona vuelva a convertirse en depósito de chatarra en pleno Centro Histórico.

Durante la intervención municipal fueron retiradas 12 unidades siniestradas y trasladadas al depósito, además de ejecutarse labores de limpieza tras detectarse residuos, aceites y acumulación de basura. Comerciantes y vecinos habían advertido afectación al tránsito, mala imagen turística y perjuicios económicos en el sector.

Por su parte, la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco Polar, aseguró que continuará coordinando acciones con la Policía para retirar más vehículos y recuperar espacios ocupados alrededor del parque.

Asimismo, adelantó que el convenio sería disuelto al considerar que no corresponde mantener unidades deterioradas en el Centro Histórico.

La continuidad o ruptura del acuerdo será determinante para establecer si la intervención representa una solución permanente o solo el retiro temporal de vehículos del entorno del parque Duhamel.