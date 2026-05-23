Desde este lunes 25 de mayo se cerrará la avenida Independencia, en el Cercado de Arequipa, debido al inicio de los trabajos de asfaltado ejecutados por la Municipalidad Provincial. La intervención abarca el tramo entre la calle 2 de Mayo y la calle Fernández Dávila, con más de un kilómetro de vía a rehabilitar.

Se dispuso el cierre al tránsito vehicular desde las 8:00 horas en esta vía altamente transitada.

La obra demandará una inversión de S/ 4 288 281.68 y se ejecutará bajo la modalidad de contrata. Los trabajos incluyen la reparación de la calzada y la implementación de señalización horizontal para mejorar el flujo vehicular y la seguridad de conductores y peatones.

PLAN DE DESVÍOS

Ante ello, el municipio informó sobre el plan de desvíos. Las unidades que utilizaban la av. Independencia en sentido de subida deberán desviar su recorrido por las calles 9 de Diciembre, Jorge Chávez y Manuel Muñoz Najar.

Mientras que los vehículos que utilizan la av. Independencia en sentido contrario deberán emplear la av. Venezuela como vía de bajada, retomando su recorrido en la calle García Carbajal. Asimismo, podrán utilizar vías alternas como las calles República de Chile y Gómez de la Torre para continuar su recorrido por la av. Venezuela.

Plan de desvíos para cierre de la avenida Independencia, desde este lunes 25 de mayo.

Cabe mencionar que el año pasado también se ejecutaron acciones de rehabilitación en otro tramo de la avenida, perjudicando a miles de transportistas y peatones por la intensa congestión vehicular. Los trabajos empezaron el 19 de mayo, afectando el tránsito.