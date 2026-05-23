Durante una actividad en Lambayeque, el candidato presidencial Roberto Sánchez señaló que, si llega al Ejecutivo, preservará la estabilidad macroeconómica y analizará la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva.
Indicó que su equipo económico le recomendó mantener la autonomía de dicha institución para dar confianza a los mercados.
“La Constitución del 79 dio autonomía al Banco Central de Reserva y el consejo del equipo económico es asegurar su continuidad”, manifestó el aspirante presidencial durante su recorrido por el norte del país.
Sánchez también respondió a las críticas sobre su propuesta de gobierno y negó que impulse medidas de estatización o expropiación.
“Nosotros no vamos a estatizar nada, nosotros no promovemos políticas de expropiaciones”, sostuvo. Además, explicó que busca ampliar los beneficios económicos mediante la industrialización y el fortalecimiento de actividades productivas.
Te puede interesar
- Rafael Ruiz reemplaza a Francisco Távara en JNJ
- Decana del CAL invita a a Keiko y Sánchez pero antes pidió declarar ilegal a FP
- ONPE: Personeros podrán filmar el conteo de votos
- Segunda vuelta: Los excandidatos se dividen
- No se habilitarán mesas de votación en parques
- Rafael Ruiz Hidalgo juró como nuevo miembro titular de la JNJ