La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que Fuerza Popular y Juntos por el Perú acordaron permitir que sus personeros registren en video o fotografías el escrutinio de votos durante la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

La medida fue formalizada mediante un acta firmada por representantes de ambas agrupaciones políticas tras una reunión en la sede del organismo electoral.

Restricción

No obstante, la institución prohibió las transmisiones en vivo durante el escrutinio.

La vocera de la ONPE, Katiuska Valencia, explicó que esta medida responde a mantener la “tranquilidad” de los miembros de mesa.

“Si un registro de video o una fotografía interrumpe o genera una interrupción en el trabajo de la jornada electoral, el miembro de mesa, como es la primera autoridad, puede convocar a las fuerzas del orden público para contrarrestar esa acción”, advirtió.

Medidas

La funcionaria también se refirió a las acciones adoptadas para garantizar una jornada más ordenada que la primera vuelta.

Entre ellas, destacó la habilitación de un espacio exclusivo para los representantes de ambas agrupaciones dentro de la institución.

“Para que puedan estar aquí con nosotros y pueda haber una comunicación fluida en cuanto a sus dudas, inquietudes o requerimientos”, detalló.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que incorporará 2,500 fiscalizadores de contingencia para reforzar las labores de supervisión durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

“Estos fiscalizadores tiene un nuevo tipo de perfil, su misión principal es hacer la fiscalización del arribo del material electoral a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao”, explicó el vocero del JNE, Luis Ramos.