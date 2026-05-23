La región La Libertad se suma a la gran fiesta del deporte escolar con el inicio de la etapa UGEL de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026, el certamen estudiantil más importante del país impulsado por el Ministerio de Educación. El lanzamiento regional se realizará este martes 26 de mayo, desde las 10:30 a.m., en el estadio municipal San Vicente del distrito de Longotea, provincia de Bolívar.

Luego de culminar la etapa institución educativa, que congregó a cerca de 4 millones de estudiantes a nivel nacional, esta nueva fase reunirá a más de 900 mil deportistas y paradeportistas escolares, quienes representarán a sus instituciones educativas en competencias que se desarrollarán hasta el próximo 24 de julio.

Los JEDPA buscan fortalecer no solo las habilidades deportivas de los estudiantes, sino también valores como el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio.

En esta edición se desarrollarán 20 disciplinas deportivas, tanto individuales como colectivas, incorporándose como novedad el vóley playa. Asimismo, en la etapa nacional se incluirán disciplinas como taekwondo, gimnasia, paleta frontón y tenis de campo. Bajo un enfoque inclusivo, el certamen garantiza la participación de estudiantes con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso al deporte en todo el país.

Inauguración

Como parte de la programación en La Libertad, en Longotea se realizarán exhibiciones de vóley y atletismo, además de la participación especial del destacado atleta bolivariano Aldair Rojas Chávez, docente y promotor del atletismo en la provincia de Bolívar. La jornada deportiva culminará con un animado mix de aeróbicos, promoviendo la integración y participación de toda la comunidad educativa.

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