FBC Melgar no pasó del empate en su visita a Chongoyape, donde igualó 1-1 con Juan Pablo II por la penúltima fecha del Torneo Apertura.

El conjunto arequipeño, que buscaba acercarse a los primeros lugares, terminó resignando dos puntos clave en un duelo que dominó por tramos, pero en el que volvió a mostrar dificultades en la última jugada.

El gol madrugador de Bernardo Cuesta, a los cinco minutos, parecía encaminar un triunfo cómodo para los rojinegros. El delantero conectó un certero cabezazo para anotar su tanto número 202 con la camiseta de Melgar, confirmando el gran momento que atraviesa y su vigencia en el ataque arequipeño. Sin embargo, el equipo no pudo sostener la ventaja.

A los 55 minutos llegó la igualdad por intermedio de Juan Peralta, quien aprovechó una desatención defensiva para vencer la portería rojinegra. El mismo Peralta terminó expulsado a los 92 minutos tras una dura falta, dejando a su equipo con uno menos en el cierre del encuentro. Pese a ello, Melgar no logró capitalizar la ventaja numérica en los instantes finales.

El equipo dirigido por Miguel Rondelli generó al menos cuatro ocasiones claras de gol y reclamó un penal no cobrado por el árbitro Micke Palomino, acción que quedó en la polémica y que pudo cambiar el rumbo del partido. Con todo, la falta de contundencia volvió a pasar factura a un Dominó que no supo traducir su superioridad en el marcador.

Nicolás Quagliata fue elegido como el mejor jugador de Melgar, mientras que el arquero Matías Vega destacó en Juan Pablo II, una muestra de que los rojinegros hicieron los méritos para sumar tres puntos. No obstante, la ineficiencia ofensiva volvió a impedir una victoria en un torneo donde cada detalle pesa.

Con este resultado, Melgar alcanzó los 25 puntos y se ubica en el quinto lugar del Torneo Apertura. En la última jornada recibirá en el estadio Monumental de la UNSA a Alianza Atlético de Sullana. Por su parte, Juan Pablo II se quedó con 16 unidades en el puesto 15, cerca de la zona de descenso, y visitará a Deportivo Garcilaso en Cusco para cerrar su participación.