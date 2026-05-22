Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este viernes en una fábrica de plásticos ubicada en el distrito de Ate. La emergencia ha movilizado a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos debido a la intensidad del fuego y a la cercanía del inmueble con un grifo situado en la zona.

Según el primer reporte de Canal N, el siniestro se produjo en la calle San Carlos, a la altura de la avenida Ferrocarril. La fábrica afectada se encuentra dentro de un sector industrial de la urbanización Santa Martha, donde las llamas y la columna de humo fueron visibles desde distintos puntos del distrito.

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Un enorme incendio se registra en la urbanización Santa Martha en Ate. El siniestro ocurre cerca de un grifo



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Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec.

Bomberos atienden la emergencia

De acuerdo con la información oficial del Cuerpo General de Bomberos, la emergencia fue reportada minutos después del mediodía. La cifra de unidades desplazadas al lugar para realizar las labores de control se elevó a 20 esta tarde.

Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

La presencia de una estación de combustible a 10 metros del epicentro, aumentó la preocupación de vecinos y transeúntes, quienes registraron a través de videos la intensa humareda. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) exhortaron a la ciudadanía a facilitar la labor de los bomberos y mantenerse alejados de la emergencia.

#Lima: se registra un #IncendioUrbano, código 3, en la calle San Carlos, distrito de #Ate. 10 unidades del @cgbvpoficial se encuentran en la zona atendiendo la emergencia. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte de la zona de la emergencia. | @indeciperu pic.twitter.com/CAucEZPDyX — COEN - INDECI (@COENPeru) May 22, 2026

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre personas heridas o fallecidas a consecuencia de la emergencia. Tampoco se han determinado las causas que originaron el incendio, por lo que las investigaciones continuarán una vez que la situación sea controlada.