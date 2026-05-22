A menos de tres semanas de la segunda vuelta electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá este sábado 23 y domingo 24 de mayo en Arequipa y otras regiones del país, a fin de que los ciudadanos puedan recoger su DNI.
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La medida busca que el peruano cuente con su documento de identidad vigente para ejercer su derecho al voto, el cual se llevará a cabo el domingo 7 de junio.
En total, varias agencias, oficinas registrales (OR), Puntos de Atención Permanentes (PAP) y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) abrirán sus puertas a nivel nacional, incluyendo sedes en Arequipa, Lima, Cusco, Piura, Cajamarca, Puno, Tacna y otras regiones del país.
El horario de atención en agencias, OR y PAP será de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. En algunos MAC de 08:30 a. m. a 12:45 p. m., mientras que en otros de 08:30 a 1:00 p. m. Conoce todas las sedes disponibles en este ENLACE. Al respecto, se recomendó a los ciudadanos verificar previamente si el estado de trámite de su DNI figura al 100%.
Asimismo, la entidad recordó que varios trámites también pueden realizarse de forma virtual, como el duplicado y renovación del DNI, así como la solicitud de copias de actas registrales. Los pagos pueden ejecutarse mediante Yape, agentes BCP, Pagalo.pe o el Banco de la Nación.