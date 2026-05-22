A menos de tres semanas de la segunda vuelta electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá este sábado 23 y domingo 24 de mayo en Arequipa y otras regiones del país, a fin de que los ciudadanos puedan recoger su DNI.

La medida busca que el peruano cuente con su documento de identidad vigente para ejercer su derecho al voto, el cual se llevará a cabo el domingo 7 de junio.

En total, varias agencias, oficinas registrales (OR), Puntos de Atención Permanentes (PAP) y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) abrirán sus puertas a nivel nacional, incluyendo sedes en Arequipa, Lima, Cusco, Piura, Cajamarca, Puno, Tacna y otras regiones del país.

El horario de atención en agencias, OR y PAP será de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. En algunos MAC de 08:30 a. m. a 12:45 p. m., mientras que en otros de 08:30 a 1:00 p. m. Conoce todas las sedes disponibles en este ENLACE. Al respecto, se recomendó a los ciudadanos verificar previamente si el estado de trámite de su DNI figura al 100%.

Asimismo, la entidad recordó que varios trámites también pueden realizarse de forma virtual, como el duplicado y renovación del DNI, así como la solicitud de copias de actas registrales. Los pagos pueden ejecutarse mediante Yape, agentes BCP, Pagalo.pe o el Banco de la Nación.