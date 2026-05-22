Este viernes 22 de mayo, las ODPE en sus tres sedes en la ciudad de Arequipa comenzaron con la publicación oficial de los carteles de candidatos para la Segunda Elección Presidencial 2026, con el objetivo de que la ciudadanía conozca a las dos fórmulas presidenciales: Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

La jefa de la ODPE Arequipa 1, Marina Reyes, presentó además la cédula de sufragio que será utilizada en esta nueva jornada electoral y precisó que los carteles serán colocados en puntos estratégicos y de alta concurrencia de los distritos comprendidos en su jurisdicción.

También se difundirá el cartel oficial de locales de votación, con el objetivo de orientar a los electores.

A ello, aseguró una vez más que no habrá cambios respecto a la primera vuelta, pues se mantendrán los mismos miembros de mesa y los mismos 120 locales de votación habilitados en la jurisdicción electoral de Arequipa, la cual comprende Alto Selva Alegre, Arequipa, Miraflores, Paucarpata, Mariano Melgar, Chiguata y San Juan de Tarucani.

Publicación del Cartel de Locales de Votación en Arequipa de la Segunda Elección Presidencial 2026. Foto: GEC.

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Por su parte, el jefe de la ODPE de José Luis Bustamante y Rivero, Libio Huaire Posadas, informó que la cédula tendrá dimensiones de 15 cm por 21 cm, tamaño menor al utilizado durante la primera vuelta.

Asimismo, en la jurisdicción de la ODPE José Luis Bustamante y Rivero se contará con los mismos 66 locales de votación y aproximadamente 122 mil electores habilitados para sufragar.

Recordó que los electores deberán acudir a votar en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.