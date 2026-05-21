Funcionarios, trabajadores y allegados al círculo del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se trasladaron de los ambientes del Gobierno Regional de Arequipa a un acto proselitista durante la tarde y noche del miércoles 20 de mayo en el Cercado de Arequipa.

Luz Marina Zeballos Patrón, esposa del gobernador y precandidata a la alcaldía de Cerro Colorado, fue una de las primeras en concentrarse en la Plaza España durante la tarde, aguardando la llegada de la segunda vicepresidenta de la plancha de Juntos por el Perú, Analí Márquez, y de su equipo de campaña que llegó a la Ciudad Blanca.

La presidenta del Comité de Damas de la Región estuvo en el local del partido político en el Cercado. En otro punto, al momento de llegar a la sede del Sindicato de Trabajadores de Cerro Verde, estaba junto a Fidel Castro Endara , trabajador de la Oficina de Diálogo y Gobernanza, quien anteriormente también estuvo en el área de Recursos Humanos.

Al momento del arribo de Analí Márquez al Cercado y durante un breve recorrido por las calles, se observa en video por varios minutos al jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza, Marco Sipan Torres , quien acompaña en el recorrido a la candidata a vicepresidencia.

No obstante, la lista de trabajadores de la Región con actividad política no termina ahí.

En imágenes también se observa a un extrabajador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer Arequipa), Alex Antoni Zapana Huaquisto , quien registra 2 órdenes de servicio para la Región en la presente gestión.

En actividades de Juntos por el Perú, también fue visto Jean Franco Marquina Sulla , trabajador de Autodema, con una orden de servicio de febrero.

Jean Franco Marquina Sulla, trabajador de Autodema, en actividades de Juntos por el Perú. Foto: GEC.