A poco más de dos semanas de la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, del 7 de junio, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa terminó la verificación de los 120 locales de votación habilitados en los distritos de Arequipa, Alto Selva Alegre, Chiguata, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y San Juan de Tarucani.

Marina Reyes Marchena, jefa de la ODPE Arequipa, precisó que los locales de votación no sufrirán modificaciones respecto a procesos anteriores. Además, aseguró condiciones adecuadas para votantes con discapacidad, quienes contarán con módulos accesibles en el primer piso y asistencia del personal de la ONPE y los miembros de mesa.

Cada recinto contará con un punto de orientación para los ciudadanos. Sostuvo que la organización interna mantendrá el esquema de una mesa por aula y dos cabinas de votación, con el objetivo de reducir los tiempos de espera. La atención al elector se extenderá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Así también, el local con mayor carga electoral será el área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se instalarán 37 mesas para 10 912 electores. Mientras que en la IEP César Vallejo, ubicada en el distrito de Alto Selva Alegre, contará con 2 mesas de sufragio para 530 ciudadanos.

En conjunto, la jurisdicción de la ODPE Arequipa contará con 1250 mesas de sufragio, 3750 miembros de mesa y atenderá a 369 354 electores.