La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al Movimiento Regional AQP con una multa de 32.55 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por no presentar el Informe Financiero Anual (IFA) correspondiente al 2024 y que debía remitirse hasta el 1 de julio del 2025.

Este movimiento regional cuenta con inscripción vigente desde el 30 de marzo del 2023 ante el Jurado Nacional de Elecciones; pese a ello, no cumplió con presentar su informe financiero del 2024, iniciándose un proceso administrativo en septiembre del 2025 que incluye hasta dos notificaciones al domicilio consignado, sin obtener respuesta alguna.

Cabe señalar que la organización política consignó como domicilio una vivienda ubicada en la tercera cuadra de la calle Chullo, en Yanahuara; no obstante, en las visitas realizadas por los notificadores nunca fueron atendidos.

Mediante la Resolución Jefatural PAS N.º 20-2026-JN/ONPE, el órgano electoral consideró esta omisión como una falta muy grave y, tras imponer la sanción, otorgó 30 días hábiles a la organización política para regularizar esta situación.

En Arequipa son 6 los movimientos regionales con inscripción vigente; sin embargo, solo 4 participarán en el proceso electoral de este año, siendo el Movimiento Regional AQP y el Movimiento Regional Arequipa es Primero los que no formarán parte de las elecciones de octubre.