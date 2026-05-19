Las elecciones primarias del Movimiento Regional Arequipa Avancemos registraron una baja participación de afiliados en Arequipa. Según los resultados oficiales de la ONPE, solo 508 militantes acudieron a votar, pese a que existían 2 mil 267 electores hábiles. En las elecciones regionales participaron 445 afiliados de un padrón de mil 827 militantes.

La fórmula regional que tendrá como vicegobernadora a Kimmerlee Gutiérrez Canahuire obtuvo 386 votos de respaldo, además de 50 votos en blanco y 9 nulos. En el caso de los consejeros regionales, la lista para Arequipa alcanzó 387 votos.

Mientras tanto, las listas para Camaná obtuvieron 263 votos y 173 blancos; Caravelí 258 votos y 179 blancos; Castilla 252 votos y 185 blancos; Caylloma 252 votos y 186 blancos; Condesuyos 251 votos y 187 blancos; Islay 254 votos y 182 blancos; y La Unión 251 votos con 186 votos en blanco.

VOTOS PARA ELECCIONES MUNICIPALES

En las elecciones provinciales, la lista de Juan Roberto Muñoz Pinto para la Municipalidad Provincial de Arequipa obtuvo 399 votos de respaldo, además de 99 votos en blanco y 10 nulos.

En Camaná, Fernando Emilio Rivas Rosas alcanzó 288 votos, con 209 blancos y 11 nulos. En Castilla, Néstor Walter Nauca Amésquita logró 290 votos frente a 208 blancos y 10 nulos. Guillermo Román Cueva Espinel obtuvo 282 votos en Caylloma, con 217 blancos, mientras que Marco Antonio Manuel Sanhueza Luque consiguió 269 votos en Islay y 227 votos en blanco.

En las candidaturas distritales, Yura registró el mayor respaldo con 332 votos para Luis Javier Fuentes Salas, aunque también se contabilizaron 165 votos en blanco. Paucarpata obtuvo 314 votos para Edwin Willy Vilca Mamani y 182 votos en blanco, mientras que Cerro Colorado alcanzó 313 votos para Hermes Nicolás Oscco Polar frente a 183 blancos. En Jacobo Hunter, Roger Andia Romero recibió 313 votos y se registraron 185 votos en blanco.

Las listas distritales con mayor número de votos en blanco son: Sachaca con 219 votos en blanco, Majes 225, Tauría (La Unión) 231 y Tomepampa (La Unión) 230, cifras cercanas a los votos obtenidos por las listas únicas presentadas por el movimiento regional.

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