Prevenir una muerte materna no empieza en la emergencia de un hospital, sino antes del embarazo. En Arequipa, apenas 5 de cada 100 mujeres acuden a una atención preconcepcional, según advirtió Aydee Vargas, coordinadora regional de Salud Sexual y Reproductiva de la Gerencia Regional de Salud.

La información fue difundida durante la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria. Este control permite conocer si la salud de una mujer se encuentra en condiciones adecuadas para llevar una gestación segura.

Realizan campñas por la Semana de la Maternidad Saludable

Control permite detectar riesgos antes de la gestación

La atención preconcepcional ayuda a identificar factores como hipertensión, diabetes, obesidad, anemia, problemas ginecológicos o antecedentes médicos que podrían complicar el embarazo.

Vargas explicó que lo ideal es que la mujer que desea ser madre acuda al establecimiento de salud entre seis semanas y tres meses antes de quedar embarazada.

Embarazos no planificados elevan el riesgo

Durante ese periodo, las pacientes pueden recibir ácido fólico y sulfato ferroso, además de exámenes preventivos, control de peso, descarte de enfermedades y orientación médica.

Sin embargo, la mayoría de embarazos no se planifica. Esto incrementa el riesgo de que las complicaciones sean detectadas tarde, cuando la gestante llega a un hospital de mayor complejidad con cuadros difíciles de revertir.

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