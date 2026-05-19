La Policía Nacional realiza diligencias en el parque Selva Alegre y en el Museo Complejo Histórico Cultural, ubicado en el interior del recinto, para esclarecer la desaparición del vigilante Pablo Salluca Pachari y determinar si tendría relación con el cuerpo calcinado hallado ayer dentro del centro recreativo.

Las investigaciones se desarrollan luego de que surgieran indicios que apuntan a que los restos encontrados dentro del parque podrían pertenecer al trabajador, quien había sido reportado como desaparecido en Arequipa.

De acuerdo con información policial, Pablo Salluca Pachari habría sido diagnosticado recientemente con cáncer terminal, situación que es tomada en cuenta dentro de las investigaciones. Además, antes de desaparecer se habría despidido de amigos cercanos.

Otro elemento que llamó la atención de los agentes es que el vigilante presuntamente habría quemado algunos objetos en su vivienda antes de su desaparición. Estos hechos forman parte de las diligencias que vienen siendo recopiladas por las autoridades.

Con estos antecedentes, la Policía no descarta la posibilidad de que el hombre se haya autolesionado; sin embargo, las causas exactas del hecho y la identidad del cuerpo calcinado aún deberán ser confirmadas mediante las pericias forenses correspondientes, sí como exámenes de ADN, odontograma, entre otros.

VIDEO