Un adulto mayor quedó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil color azul cuando se desplazaba en una bicicleta antigua roja por la Carretera Central, en el distrito de El Tambo, cerca de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

El impacto dejó al ciclista tendido a un costado de la vía con severos golpes en la cabeza y heridas sangrantes en el rostro. Testigos señalaron que el hombre vestía jean azul, casaca roja y guantes de construcción al momento del accidente. Las causas del atropello son investigadas por las autoridades.

Personal del SAMU llegó hasta la zona para brindar los primeros auxilios y estabilizar al herido dentro de una ambulancia. Posteriormente, fue trasladado a la clínica Ortega, aunque se informó que, dependiendo de la cobertura del SOAT del vehículo involucrado, podría ser derivado al hospital Daniel Alcides Carrión.