Momentos de tensión y preocupación se vivieron en los exteriores del colegio Inmaculada Concepción de Ica luego del sismo de magnitud 6.1 registrado este martes al mediodía. Tras el fuerte movimiento telúrico, decenas de padres de familia llegaron rápidamente a la institución educativa para conocer el estado de salud de sus hijos y retirarlos por temor a nuevas réplicas. Según relataron algunos familiares, el susto generado por el temblor motivó que solicitaran a la dirección del colegio permitir la salida anticipada de los estudiantes antes del horario habitual.