Un sismo de magnitud 6.1 se registró al mediodía de este martes en la región Ica y provocó daños materiales en instalaciones de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), generando momentos de tensión entre estudiantes y personal administrativo. En el material audiovisual al que pudo acceder Correo se puede ver la magnitud de los daños, entre paredes rajadas hasta parte del techo caído producto del movimiento telúrico. El evento fue confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mediante el reporte sísmico RS 2026-0290. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57:51 p.m. y tuvo una profundidad de 81 kilómetros.