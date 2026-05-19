La cervecería peruana 7 Vidas alcanzó un nuevo hito internacional tras ganar dos medallas de bronce en la edición 2026 de la World Beer Cup, considerada una de las competencias cerveceras más prestigiosas y rigurosas del mundo.

Con estos reconocimientos, la marca se convirtió oficialmente en la cervecería latinoamericana más premiada en los 30 años de historia del certamen.

Las cervezas premiadas en la competencia internacional

7 Vidas obtuvo una medalla de bronce para RED SOLERA en la categoría Mixed-Culture Brett Beer y otra medalla de bronce para FLANDERS RED en la categoría Flanders Red and Oud Bruin.

El resultado también posiciona a la empresa como la única cervecería de Latinoamérica en conseguir medallas durante tres años consecutivos en la World Beer Cup.

Competencia reunió a más de 8 mil cervezas

La edición 2026 de la competencia celebró además su trigésimo aniversario y contó con una amplia participación internacional.

Según las cifras oficiales del certamen:

8,166 cervezas fueron inscritas.

Participaron 1,644 cervecerías.

Hubo representación de 50 países.

El jurado estuvo conformado por 255 jueces de 37 naciones.

Maestro cervecero destaca el trabajo del equipo peruano

Marco Málaga, maestro cervecero de 7 Vidas, destacó el significado del reconocimiento para el Perú y para la industria cervecera nacional.

“El Perú no solo destaca por su gastronomía, sino también por elaborar cervezas con el nivel técnico y el carácter necesarios para competir internacionalmente”, señaló.

Asimismo, atribuyó el logro al trabajo del equipo de planta y a la búsqueda constante de innovación y calidad en cada producción.

Marca peruana apuesta por innovación y maduración en barricas

Cerveza 7 Vidas fue fundada con una propuesta experimental enfocada en la diversidad de estilos y en el uso innovador de maduración en barricas.

La marca explicó que su filosofía de “7 vidas” representa resiliencia, reinvención y búsqueda constante de perfeccionamiento en la elaboración cervecera.