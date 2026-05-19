La Dirección Regional de Educación (DRE) de Ica dispuso la salida inmediata de estudiantes de todas las instituciones educativas privadas de la jurisdicción tras el sismo de magnitud 6.1 registrado este martes al mediodía.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó que la medida busca garantizar que los escolares puedan retornar a sus hogares y reencontrarse con sus familias luego del fuerte movimiento telúrico.

El sismo ocurrió a las 12:57:51 p.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 41 kilómetros al sur de Ica, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Retiro de estudiantes deberá ser ordenado y seguro

La DRE exhortó a directores y promotores de colegios privados a ejecutar los protocolos de evacuación y seguridad correspondientes.

Asimismo, indicó que el retiro de los menores debe realizarse de manera ordenada, priorizando la integridad física de cada estudiante.

Tras el sismo, numerosos padres de familia acudieron a los centros educativos para retirar a sus hijos ante el temor generado por el movimiento y posibles réplicas.

Autoridades recomiendan inspección de infraestructura

En el comunicado también se recomendó a las instituciones privadas realizar inspecciones en sus instalaciones para descartar daños estructurales antes de retomar las actividades escolares.

La DRE señaló además que especialistas de PREVAED vienen coordinando con distintas provincias para reportar posibles daños en colegios de la región.

El monitoreo se desarrolla junto al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Ica y otras autoridades competentes.

Sismo alcanzó intensidad VI en Ica

El IGP informó que el evento sísmico alcanzó una intensidad de grado VI en la escala de Mercalli para la ciudad de Ica, nivel considerado fuerte y capaz de ocasionar daños menores en estructuras vulnerables.

Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de seguridad.