El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la demora en la identificación y respuesta frente al nuevo brote de ébola en África.

“Lamentablemente reaccionó un poco tarde”, afirmó Rubio al referirse al trabajo de la OMS durante la emergencia sanitaria.

El funcionario indicó que la situación será manejada principalmente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la propia OMS.

Estados Unidos apoyará instalación de clínicas

Rubio informó que Estados Unidos comprometió alrededor de 13 millones de dólares en ayuda para enfrentar el brote.

Según explicó, el objetivo es habilitar unas 50 clínicas de atención en República Democrática del Congo, país donde se concentra la emergencia sanitaria.

No obstante, reconoció que el despliegue logístico enfrenta dificultades debido a que las zonas afectadas son rurales, de difícil acceso y están impactadas por conflictos armados.

OMS declaró emergencia sanitaria internacional

La Organización Mundial de la Salud declaró recientemente el brote de ébola como una emergencia sanitaria internacional y convocó a una reunión urgente para abordar la situación.

La epidemia afecta principalmente a República Democrática del Congo y está relacionada con la cepa Bundibugyo del virus del ébola.

Actualmente no existe una vacuna ni tratamiento terapéutico específico aprobado para esta variante.

Trump inició salida de EE.UU. de la OMS

Las declaraciones de Rubio se producen luego de que Donald Trump impulsara nuevamente el retiro de Estados Unidos de la OMS tras regresar a la presidencia.

El mandatario cuestionó previamente a la organización internacional por su actuación durante la pandemia de covid-19.

Riesgo sanitario continúa bajo vigilancia

Las autoridades estadounidenses emitieron además una advertencia de viaje para ciudadanos que planeen desplazarse hacia las regiones afectadas por el brote.

El ébola es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite mediante contacto con fluidos corporales y que causó más de 15 mil muertes en África en los últimos 50 años.