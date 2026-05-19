El fuerte sismo de magnitud 6.1 registrado este martes en Ica dejó daños materiales en distintos puntos de la ciudad. Uno de los más evidentes ocurrió en la Catedral de Ica, donde parte de una pared colapsó debido a la intensidad del movimiento telúrico.

En las imágenes captadas tras el temblor se observan bloques desprendidos, grietas y escombros esparcidos en el suelo del recinto religioso, mientras parte de la estructura quedó seriamente afectada.

El movimiento sísmico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú y se sintió no solo en Ica, sino también en Lima y otras regiones cercanas, causando alarma entre la población.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el sismo en diferentes zonas de la región, mientras ciudadanos compartieron en redes sociales imágenes de las afectaciones registradas tras el fuerte remezón.