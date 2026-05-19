Colapso del pabellón San Benito se registró luego del fuerte movimiento telúrico que remeció Ica
Colapso del pabellón San Benito se registró luego del fuerte movimiento telúrico que remeció Ica

El fuerte sismo de magnitud 6.1 que sacudió la región Ica este martes dejó graves daños en el cementerio viejo de Saraja, en la provincia de Ica. Tras el movimiento telúrico, se reportó el colapso del pabellón San Benito.

CORREO 1 | Más de 20 nichos quedan destruidos tras sismo de 6.1 en cementerio de Saraja

Debido al derrumbe de la estructura, más de 20 nichos terminaron destruidos, generando preocupación entre familiares y vecinos de la zona por los daños ocasionados dentro del camposanto.

El movimiento sísmico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú y también se sintió con fuerza en Lima y otras regiones cercanas, causando alarma entre la población.

Las autoridades continúan realizando inspecciones en distintos puntos de Ica para evaluar el impacto total que dejó el fuerte remezón registrado esta tarde.

CORREO 2 | Más de 20 nichos quedan destruidos tras sismo de 6.1 en cementerio de Saraja

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