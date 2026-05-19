El fuerte sismo de magnitud 6.1 que sacudió la región Ica este martes dejó graves daños en el cementerio viejo de Saraja, en la provincia de Ica. Tras el movimiento telúrico, se reportó el colapso del pabellón San Benito.

Debido al derrumbe de la estructura, más de 20 nichos terminaron destruidos, generando preocupación entre familiares y vecinos de la zona por los daños ocasionados dentro del camposanto.

El movimiento sísmico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú y también se sintió con fuerza en Lima y otras regiones cercanas, causando alarma entre la población.

Las autoridades continúan realizando inspecciones en distintos puntos de Ica para evaluar el impacto total que dejó el fuerte remezón registrado esta tarde.