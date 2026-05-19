La provincia de Celendín, en Cajamarca, cuenta con una moderna infraestructura municipal que permite mejorar la atención a miles de ciudadanos y fortalecer la capacidad operativa de la gestión pública local. El proyecto incluye oficinas administrativas, salas de reuniones, áreas de orientación al vecino, espacios culturales y ambientes destinados a mejorar la accesibilidad y funcionalidad de los servicios públicos municipales.

Flavio Lazo Guzmán, especialista en Obras por Impuestos, destacó que este tipo de proyectos permiten acelerar el cierre de brechas en infraestructura institucional y generar mejores condiciones para la prestación de servicios públicos en provincias del interior del país.

“Las municipalidades necesitan infraestructura moderna para atender de manera eficiente a la población. Obras por Impuestos permite ejecutar proyectos con mayor agilidad y estándares de calidad que impactan directamente en la vida de los ciudadanos”, señaló.

La iniciativa beneficia directamente a la población de la capital provincial de Celendín y busca fortalecer la capacidad de atención municipal en una zona estratégica de Cajamarca. Además de las áreas administrativas, el proyecto considera criterios de accesibilidad, ventilación e iluminación natural, así como espacios adecuados para actividades culturales y de integración ciudadana.

Flavio Lazo indicó además que las Obras por Impuestos vienen consolidándose como una herramienta efectiva para modernizar infraestructura pública en regiones donde aún existen importantes necesidades de servicios básicos e institucionales.

“Cuando el sector público y privado trabajan de manera articulada, las obras llegan más rápido a la población y se generan mejores oportunidades para el desarrollo local. La infraestructura pública también debe responder a estándares modernos y sostenibles”, afirmó.

El proyecto contempla la construcción y equipamiento de ambientes destinados a diferentes áreas municipales, así como espacios comunes orientados a mejorar la experiencia de atención de los ciudadanos. La infraestructura ha sido diseñada considerando condiciones de seguridad, funcionalidad y adaptación al entorno urbano de Celendín.