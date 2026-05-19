La Comisión de Constitución del Congreso respaldó, con 18 votos a favor y una abstención, el dictamen que plantea implementar el Registro Nacional de Precedentes.
La medida apunta a facilitar el acceso ciudadano a resoluciones y criterios vinculantes emitidos por distintos organismos del sistema jurídico y administrativo.
Según el documento aprobado, actualmente la información sobre jurisprudencia y precedentes se encuentra distribuida en diversas plataformas que no están conectadas entre sí.
Esta situación complica la consulta rápida de criterios obligatorios y genera dificultades para mantener decisiones uniformes en casos similares.
La iniciativa contempla el desarrollo de una plataforma digital unificada donde se recopilen, organicen y actualicen precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y entidades como Indecopi, Ositrán, Osinergmin y Servir. El objetivo es ofrecer información ordenada y de fácil acceso para operadores jurídicos y ciudadanos.
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