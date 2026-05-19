La Contraloría General de la República informó que el contralor César Aguilar Surichaqui sufrió una descompensación mientras realizaba actividades oficiales en la región Ayacucho. Tras el incidente, el funcionario fue trasladado a un centro médico de la zona y actualmente su estado de salud se mantiene estable.

La entidad señaló que la descompensación se produjo durante de un viaje de trabajo relacionado con acciones de supervisión y control gubernamental. Estas actividades formaban parte de los operativos que la institución desarrolla en distintas regiones del país.

A través de un comunicado difundido este martes, la Contraloría precisó que el traslado del funcionario se realizó de manera inmediata para garantizar la atención correspondiente. Hasta el momento, la institución no ha informado mayores detalles sobre las causas del problema de salud.

Operativos seguirán desarrollándose

Pese a lo ocurrido con el alto funcionario, la entidad aseguró que las acciones programadas en Ayacucho continuarán ejecutándose con normalidad. En ese sentido, indicó que los equipos técnicos y operativos permanecen desplegados en la región cumpliendo sus funciones.

La institución también reafirmó que las labores de control gubernamental seguirán activas tanto en Ayacucho como en el resto del país. Según detalló el comunicado, estas acciones se mantienen en cumplimiento de su mandato constitucional.

Finalmente, la entidad agradeció las muestras de preocupación recibidas tras conocerse la situación del contralor. Asimismo, solicitó comprensión, prudencia y respeto frente al manejo de la información relacionada con el caso.