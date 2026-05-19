El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia del alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, tras determinar la existencia de una causal de nepotismo en la administración municipal.

Fallo en contra

Con esta decisión, el máximo órgano electoral dejó sin efecto el acuerdo adoptado previamente por el concejo municipal en abril, cuando la solicitud de vacancia no prosperó al no alcanzarse los ocho votos exigidos por ley para retirar a la autoridad del cargo.

El caso está vinculado a la contratación de Nilda Cabrejos, sobrina del burgomaestre, quien fue designada como subgerente de Programas Sociales y Participación Vecinal. Entre los elementos evaluados por el JNE figura la Resolución de Gerencia Municipal N.° 023-2023, documento que formalizó dicha designación.

La controversia llegó al organismo electoral mediante una apelación que cuestionó la decisión del concejo municipal, lo que derivó en la revisión del expediente y la programación de una audiencia virtual realizada el pasado 15 de mayo, donde se analizaron los argumentos y medios probatorios de las partes.