Los vecinos del distrito de José Leonardo Ortiz trasladaron el caso de la cuestionada intervención en la calle San Martín a la Fiscalía de Lambayeque. La denuncia se sustenta en el informe de la Contraloría General, así como en notas periodísticas y una serie de irregularidades en la ejecución del servicio de mantenimiento vial.

Vicios

El proyecto, concebido para mejorar la transitabilidad entre las avenidas Chiclayo y Venezuela, fue adjudicado al Consorcio Ejecutor Fénix por un monto de S/ 444.649,41. Sin embargo, el costo se incrementó con la aprobación de adicionales y mayores metrados, en el marco de una intervención que, según los denunciantes, terminó evidenciando serias deficiencias técnicas y administrativas.

Uno de los principales elementos de la denuncia es la aprobación de valorizaciones sin contar con el ensayo de Valor Relativo de Soporte (CBR), una prueba esencial para determinar la resistencia del suelo sobre el que se asienta el pavimento.

Pese a la ausencia de este requisito técnico, la gestión del alcalde Elber Requejo autorizó pagos al contratista por las primeras etapas del servicio. Para los vecinos, este hecho compromete directamente la calidad de la obra y evidencia fallas en los mecanismos de control.

El servicio no solo presentó deficiencias técnicas, sino también retrasos en su ejecución. Para finales de diciembre de 2025, el avance alcanzaba el 80,64% frente al 100% programado.

A pesar de ello, se aprobaron adicionales por S/ 13.167,93 y mayores metrados por S/ 118.747,92, lo que elevó significativamente la inversión inicial del proyecto. Esta secuencia de pagos, ampliaciones y retrasos forma parte de los argumentos presentados ante la Fiscalía.

A inicios de marzo de 2026, Correo ya había alertado sobre el deterioro prematuro de la vía, reportando tramos con pavimento agrietado, hundimientos y pérdida de la capa asfáltica.

Estas advertencias, según los vecinos, derivaron en acciones correctivas por parte de la comuna leonardina; empero, el informe de contro N.° 007-2026 es contundente.

En un recorrido realizado ayer, Correo verificó que la situación en la calle San Martín dista de haber sido resuelta. Persisten cierres en las cuadras 10, 11, 12 y 13, mientras que en el tramo cercano a la intersección con Panamá se realizaban excavaciones.

En la intersección con la avenida Venezuela, la emulsión asfáltica se encontraba expuesta y afectada por desmontes acumulados, además del tránsito constante de mototaxis que circulan por la zona, lo que agrava el deterioro de la superficie.