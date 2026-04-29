Un centro de salud con infraestructura limitada, ambientes reducidos y equipamiento insuficiente continúa atendiendo a más de 30 mil habitantes en el distrito de Chiclayo, en un contexto en el que las deficiencias del sistema sanitario se mantienen visibles pese a anuncios de inversión por parte del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores.

Carencias en recinto de salud

Se trata del centro de salud Cerropón, categorizado como I-3 y con atención las 24 horas, que forma parte de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y cumple el rol de “puerta de entrada” al sistema sanitario, según la Ley N.° 30885. No obstante, su capacidad operativa ha quedado rezagada frente al crecimiento de la demanda poblacional.

Sin embargo, el informe gerencial N.° 000475-2026 al que accedió Correo detalla una serie de deficiencias que afectan directamente la calidad de atención. Los ambientes destinados a consulta externa de medicina, enfermería y urgencias son reducidos, lo que limita la privacidad del paciente y dificulta el flujo adecuado de atención. A ello se suma la falta de ambientes suficientes para la espera de usuarios, generando congestión diaria en horas punta.

En el área de patología clínica y apoyo diagnóstico, el equipamiento resulta insuficiente para cubrir la demanda, obligando en algunos casos a derivaciones o a la reprogramación de atenciones. Asimismo, la infraestructura presenta un deterioro progresivo, especialmente en temporadas de lluvias, cuando se registran filtraciones y afectaciones en techos y áreas comunes.

“Uno viene temprano, pero igual se acumulan los pacientes. A veces no hay espacio para sentarse o toca esperar parado. Las citas médicas son muy escasas”, comentó una vecina del sector.

Otro usuario agregó: “Para una emergencia, el ambiente es pequeño y todo se satura rápido. Falta más personal y más equipos”.

Sin operar

En febrero de 2022, el exgobernador encargado Luis Díaz Bravo inauguró en el centro de salud Cerropón una planta de oxígeno dúplex de 60 m³, con una inversión superior a los S/ 5 millones, como parte del fortalecimiento de la atención sanitaria durante la emergencia sanitaria.

Sin embargo, pese a su inauguración, usuarios y personal consultados señalan que la infraestructura no viene operando de manera continua o efectiva, lo que ha generado cuestionamientos sobre su funcionamiento real dentro del establecimiento.

“Se anunció como un gran apoyo, pero en la práctica no siempre está disponible cuando se necesita”, indicó un trabajador del establecimiento, bajo condición de anonimato.

Ante esta situación, se ha solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo, a fin de que verifique in situ las condiciones de funcionamiento de la planta de oxígeno y determine las razones por las cuales no estaría operando de manera efectiva.