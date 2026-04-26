El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) declaró la nulidad de un proceso de licitación del Gobierno Regional de Lambayeque (Gore), tras detectar un supuesto direccionamiento a favor de un postor.

Se trata del proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la urbanización El Paraíso de Chiclayo”, el cual había sido adjudicado al Consorcio Ejecutor J&J por la suma de S/ 3 millones.

Mediante la resolución N° 3806 – 2026, el Tribunal del OECE ordenó que el proceso se retrotraiga hasta la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las bases, pues estas contenían requerimientos muy específicos.

Caso

El fallo se emitió en respuesta al recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 4 CAT, postor que ocupó el segundo lugar en el proceso de licitación del Gore.

En su escrito, adujo que el comité de selección del Gore no le otorgó puntaje por certificaciones de integridad (ISO 37001) que sí presentó, entre otros reclamos.

Sin embargo, tras analizar el caso, el Tribunal concluyó que el proceso debía ser anulado, pues “las bases vulneraron el principio de libertad de concurrencia y competencia”.

Esto, debido a que el Gore incluyó en las bases integradas una lista cerrada de términos para acreditar experiencia (construcción, refacción, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción y/o rehabilitación).

“Se determinó que la entidad impuso exigencias restrictivas y terminologías que limitaban indebidamente la participación de postores, lo cual no es un simple defecto formal, sino una afectación a la legalidad”, resolvió.

Por tal motivo, concluyó que el Gore, al imponer exigencias no previstas en la normativa nacional (RD N° 0016-2025) se afectó la transparencia del proceso, por lo que anuló la buena pro otorgada al Consorcio J&J.

Al respecto, el especialista en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, responsabilizó a los miembros del comité de selección y a los funcionarios de alto rango del Gore por la mala elaboración de las bases y el presunto direccionamiento de la buena pro.

Precisó que la anulación del proceso causará un retraso significativo en la ejecución de la obra, afectando a la comunidad de la urbanización El Paraíso, pues el proceso probablemente deberá reiniciarse hasta mayo.

Otro caso

Del mismo modo, el consultor Jorge Chávez dio a conocer a través de su programa Contrata Bien, otro supuesto direccionamiento en una licitación de S/ 6 millones del Gore para el recapeo de calles en Chiclayo (“Ruta del Papa”).

Precisó que se vulneró el principio de trato igualitario, pues el comité de selección no aplicó los mismos criterios de evaluación para todos los postores. Pues varias empresas con experiencia fueron rechazadas por “minuciosidades” técnicas en la documentación de su maquinaria.

“Tras actuar con riguridad con otros, el comité otorgó la buena pro al Consorcio Lambayeque, integrado por Moro SRL y Hatun Sacha SRL, a pesar de presentar deficiencias mayores. Por ejemplo, presentó facturas de retroexcavadoras que detallas la potencias ni la capacidad requerida en las bases”, reveló.