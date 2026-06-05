Más de 90 toneladas de acero estructural ya fueron instaladas en la construcción del hospital de contingencia del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), obra que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en Arequipa mediante un sistema de estructuras metálicas preensambladas.

LEA TAMBIÉN: Presentan el nuevo IREN Sur a familiares y pacientes oncológicos de Arequipa

Para ello, se emplean dos grúas, dos telehandler de apoyo, cubos auxiliares y equipos man lift, que permiten realizar el montaje y aseguramiento de los componentes de manera segura y eficiente.

La infraestructura final incorporará más de 1200 toneladas de acero distribuidas en varios niveles, con una cobertura superior a los 8,500 m², lo que la convertirá en una de las edificaciones hospitalarias más modernas de la región.

Además, las estructuras alcanzan luces de hasta 12 metros y alturas aproximadas de 16 metros. El sistema preensamblado permite un montaje más rápido y preciso, reduce los trabajos en altura y ofrece mayor resistencia ante eventos sísmicos, considerando que Arequipa es una región con alta actividad sísmica.

Los componentes son fabricados en talleres especializados del país.