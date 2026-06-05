La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) presentó a los pacientes oncológicos y sus familiares los avances del proyecto del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), una obra que busca mejorar la atención a quienes padecen del cáncer en la macrorregión sur del país.

La reunión se realizó en coordinación con la asociación de pacientes “Valientes Leoncitos Oncológicos del Sur”, donde los padres de los menores de edad plantearon sus inquietudes y recibieron respuestas directas. En el encuentro también participaron de la empresa contratista, la supervisión del proyecto y el equipo del Servicio Educativo Hospitalario (SEHO), que acompaña pedagógica y emocionalmente a niños y adolescentes en tratamiento prolongado.

Durante la jornada, los asistentes conocieron detalles de la futura infraestructura: un complejo hospitalario de más de 58 mil m², con 28 consultorios oncológicos, 10 salas de operaciones, laboratorios especializados, 23 camas UCI, 228 camas de hospitalización y áreas diferenciadas para quimioterapia de adultos y niños. La inversión supera los 1,188 millones de soles y beneficiaría a los ciudadanos de la macrorregión sur, consolidándose como uno de los proyectos de salud más ambiciosos del país.

Uno de los anuncios de mayor interés fue la incorporación de un ciclotrón, equipo que permitirá producir radiofármacos esenciales para exámenes de medicina nuclear. Esta tecnología es clave para la detección temprana del cáncer, el seguimiento de tratamientos y la posibilidad de ofrecer terapias más precisas y oportunas.

La construcción del plan de contingencia del IREN Sur empezó en enero de este año y la infraestructura quedará para el Hospital Honorio Delgado Espinoza. La construcción del hospital empezará a fines de este año y la obra estaría terminada para el 2029.