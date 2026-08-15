El FBC Melgar medirá sus fuerzas contra el Club Deportivo Los Chankas CYC este sábado 15 de agosto a las 15:30 horas en el estadio Los Chankas, en la ciudad de Andahuaylas. El partido es válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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La escuadra dirigida por el técnico Miguel Rondelli buscará sacudirse rápidamente de la sorpresiva derrota sufrida ante FC Cajamarca en el Estadio Monumental de la UNSA, donde perdió 2-4.

A pesar de este último resultado negativo, el “Dominó” mantiene intactas sus opciones en la parte de la tabla y está en busca de alcanzar el título nacional. Tan solo en el Clausura, ambos equipos tienen el mismo puntaje y están a solo dos unidades de alcanzar el liderato; no obstante, el conjunto andahuaylano está en el segundo lugar en el Acumulado, mientras que los rojinegros en la quinta posición.

Por su parte, Los Chankas empató 1-1 ante Sport Huancayo en su último partido. Asimismo, en su último encuentro directo, en el Apertura 2026, Los Chankas ganaron 2-1 a FBC Melgar.

Cabe mencionar que Horacio Orzán no viajará a Andahuaylas, ya que el objetivo es que integre la convocatoria para el partido ante Alianza Lima.

Para este partido, Bruno Pérez será el árbitro principal y será la cuarta vez en la temporada que arbitre un compromiso de Melgar. Como primer asistente estará Víctor Escobar, Guido Díaz como segundo y Ronal Sánchez como cuarto. En el VAR estará Lenin Montalban y en AVAR Raúl López.