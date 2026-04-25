Una denuncia penal y hasta un proceso de vacancia afrontará el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, por transferir 1,000 hectáreas de tierras de cultivo al Gobierno Regional de Cajamarca.

En una ceremonia pública, el gobernador formalizó la entrega de las terrenos, saldando de esta manera, una deuda contraída por gestiones anteriores con Cajamarca, tras la construcción de la presa Limón.

“Después de 12 años hermanos, mil hectáreas que se les debía, aquí están para ustedes. Estas son las mil hectáreas que no quisieron pagarles a los cajamarquinos pese a que firmaron el convenio, pero nuestra palabra sí vale porque así me enseñaron mis padres”, dijo.

Detalles de controversia

En declaraciones a medios cajamarquinos, Pérez Flores reveló que se trata de tierras con alto potencial agrícola, ubicadas en una zona estratégica del distrito de Jayanca.

“Están en Jayanca, en un polígono muy importante, agrícola, pues al costado está Beta, que es uno de los productores más grande de arándanos que tiene el Perú, es colindante con agroindustrias, y, bueno, ahora están a disposición del Gore - Cajamarca”, dijo.

Incluso, aclaró que estos predios ya se encuentran inscritos en la Sunarp, a disposición de los cajamarquinos. “Ya están inscritas en Registros Públicos y van a poder trabajarlas. Estas tierras van a servir no solo para la parte agrícola, sino también para la investigación. De repente, la universidad de Cajamarca, o la universidad de Jaén puedan utilizarla”, acotó.

A su turno, el alcalde provincial de Jaén, José Tapia Díaz, de la misma organización política que Jorge Pérez (Somos Perú), agradeció el gesto del gobernador lambayecano.

“Esto viene desde el momento en que se construyó la presa. Para poder trabajar de manera conjunta ofrecieron en ese momento 1000 hectáreas para la universidad de Jaen y no se concretaron gobierno tras gobierno, y ahora con este gobernador se ha cumplido, nos ha traído la anotación preventiva de la partida registral”, indicó.

Reacciones

Esta decisión tomó por sorpresa a los ciudadanos de Jayanca, quienes anunciaron medidas legales contra el gobernador Jorge Pérez.

“Este acto se ha realizado a espaldas de las autoridades locales, sin consulta previa a la sociedad civil y vulnerando los intereses de desarrollo de nuestro distrito”, comunicó el Comité Multi Institucional de Jayanca.

Precisaron que para disponer de bienes del Estado, las autoridades deben ceñirse a las leyes vigentes, las cuales advierten que se requiere una solicitud formal, tasación comercial, certificado registral y lo principal: la aprobación del Consejo Regional.

“Se ha verificado que no figura ninguna aprobación para esta donación. Al carecer del respaldo del Consejo Regional, este acto es nulo de pleno derecho y acarrea responsabilidades administrativas y penales”, indicaron.

Por tal motivo, solicitarán la nulidad del acto, así como el inicio de procesos de inhabilitación y vacancia del gobernador por presunta falta grave en la administración de bienes regionales. Además, interpondrán las denuncias respectivas ante el Ministerio Público.

Consultado al respecto, el consejero Julio Sevilla, señaló que el gobernador no tomó en cuenta al Consejo Regional y actuó en contra de la ley de descentralización que lo obliga a defender su territorio. “Está yendo en contra de sus electores que lo eligieron para que defienda el territorio lambayecanos, por lo tanto le estamos solicitando que deje sin efecto todo lo actuado”, acotó.

Dato

La comuna de Jaen ya informó que los predios de Jayanca, serán destinados a proyectos de investigación agraria.