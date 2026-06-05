Durante las celebraciones del Corpus Christi en Cusco, imágenes de santos y vírgenes católicos salen a las calles en procesión, siendo seguidas de cerca por sus devotos.

Durante el ingreso de la imagen del denominado patrón San Cristóbal, esta se ladeó y por poco cae de costado, como muestran imágenes que fueron compartidas en las redes sociales.

Fueron momentos de angustia y asombro por parte de los feligreses que se dieron cita en la Catedral de Cusco, donde los cargadores de la escultura aparentemente no pudieron con el peso y lograron poner derecha el anda luego de bastante trabajo.

DAÑOS ESTRUCTURALES

Tras lo ocurrido, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, informaron que especialistas de la Subunidad de Restauración del Patrimonio Cultural Mueble, llevaron a cabo una evaluación técnica a la referida escultura, identificando fisuras y separaciones estructurales en elementos de soporte de la imagen y su plinto, situación que compromete su estabilidad y requiere de medidas inmediatas de protección para evitar mayor deterioro.

Ante esta situación, los especialistas recomendaron mantener la imagen inmovilizada y evitar su participación en actividades procesionales mientras persistan las condiciones de riesgo identificadas. Llevar a cabo cualquier traslado bajo estrictas medidas de seguridad en una unidad vehicular adecuada y separada de su anda procesional, con el fin de garantizar su integridad física.

“La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, precisa que estas recomendaciones responden exclusivamente a criterios técnicos orientados a la protección y conservación de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, cuya preservación constituye una responsabilidad compartida entre las instituciones competentes y la ciudadanía”, citaron a través de un comunicado.

Luego de ello, las autoridades de la Iglesia en Cusco prohibieron el posterior uso de la imagen en procesiones y demás, hasta que pueda ser internada y restaurada completamente.