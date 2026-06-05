El 8 de abril, el candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP) no solo realizó el cierre de su campaña en primera vuelta, sino que también le hizo una promesa a Antauro Humala Tasso, su aliado hoy negado.

Desde un estrado en la Plaza Dos de Mayo, le encargó al sentenciado por el Andahuaylazo la defensa de las fronteras del Perú y la lucha contra el crimen.

Sánchez le prometió a Antauro que se haga cargo de la lucha contra el crimen. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

MENSAJE

Durante su alocución, Sánchez agradeció la solidaridad de Claudia Sheinbaum (presidenta de México), Gustavo Petro (presidente de Colombia) , Luiz Lula da Silva (presidente de Brasil) y Evo Morales (expresidente de Bolivia).

“Sabemos muy bien cuál es nuestro lugar en el ámbito internacional. Ahí con nuestros hermanos del quinto suyo peruano en el exterior, vamos a tener programa de repatriación de nuestros hermanos”, afirmó.

En la misma línea, consideró que la defensa de las fronteras se realizará con Programas Binacionales de Fronteras Vivas, porque tener un hospital, un mercado o un puente, es una necesidad en las fronteras.

“Lo vamos a hacer. Y para ello, con visión de defender nuestra fronteras, la defensa nacional del Perú, de la nueva patria, la lucha contra el crimen, estará nuestro mayor, el compatriota Antauro Humala”, aseguró.

Antauro Humala se alió a Roberto Sánchez para las Elecciones Generales 2026. Foto: Julio Reaño / GEC

ADVERTENCIA

Antauro parece conocer muy bien a Sánchez, pues descartó que plantee una hoja de ruta como lo hizo su hermano Ollanta y se burló de la posibilidad de que “los caviares le corten la cabeza”.

“Una posición parecida la sufrí cuando estaba preso y Ollanta asumió el poder, y nos traicionó y se fue con la hoja de ruta obedeciendo a (Mario) Vargas Llosa y nosotros nos quedamos 18 años en la cárcel; pero esta vez, Roberto no es Ollanta, y Roberto no tiene a una Nadine (Heredia) al costado, y Antauro no está preso, está libre; para mí eso es suficiente”, afirmó en Resurge TV.