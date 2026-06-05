La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, eligió Arena Monumental (en Ate) para realizar el cierre de su campaña.

Esta es la cuarta vez que la lideresa naranja participa de una segunda vuelta con miras a alcanzar la Presidencia.

Durante su alocución, la candidata hizo un pedido a pocos días de las elecciones.

“Me dirijo no solo a ustedes, sino a los ciudadanos que todavía están pensando, a los que no han tomado una decisión. Soy consciente que muchos no han votado por mí y a ellos apelo, a que puedan elegir, más allá de nuestras diferencias. A pesar de ello, hay que elegir por el futuro por nuestro país”, afirmó.

Keiko Fujimori estuvo acompañada de su plancha presidencial, familia y equipo técnico. Fotos: César Campos/@photo.gec

ENCUENTRO

El cierre de campaña inició antes de las 6 de la tarde con la presentación de bailes tradicionales del Perú.

Miles de simpatizantes de FP se hicieron presentes con banderas peruanas, fotografías de Keiko junto a su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, así como con banderolas del partido.

Un poco después de las 8 de la noche, Kyara y Kaori Villanella, hijas de Keiko Fujimori, subieron al escenario.

Kaori, la menor, tomó la palabra para decir que lo que más admira de su madre, es que no solo se levanta de los problemas, sino que mientras lo hace, cuida de ellas: “Estoy convencida de que mi mamá es la persona correcta para liderar el país”.

Minutos después, Keiko subió al escenario acompañada de sus hijas, su hermana Sachi, Luis Galarreta y Micky Torres (integrantes de su plancha presidencial) y su equipo técnico.

#AHORA Kyara y Kaori, las hijas de Keiko Fujimori, se encuentran presentes en el cierre de campaña de Fuerza Popular. La menor toma la palabra: "Estoy convencida de que mi mamá es la persona correcta para liderar el país". pic.twitter.com/xGgGZQd47N — Sofía López (@SofiaLopezLl) June 5, 2026

MENSAJE

En el cierre de campaña, Keiko Fujimori no solo hizo un llamado a los que todavía no tomaron una decisión, sino que también invocó a que más personas se inscriban como personeros.

“En estos últimos días, estoy convencida que trabajando de la mano, al Perú nadie lo puede parar”, aseveró.

Además, habló de la necesidad de tener un gobierno que de estabilidad al país.

“Necesitamos un gobierno que respete la ley, la Constitución, que respete el Banco Central de Reserva para que no haya inflación, que defienda la inversión privada, la pequeña, mediana y grande empresa para cuidar los puestos de trabajo”, dijo.

En otro momento, comparó su partido con Juntos por el Perú (JP).

“Nosotros representamos progreso, ellos representan retroceso. Representamos reconciliación, ellos lo que buscan es dividir a todos los peruanos”, indicó.

Desde su punto de vista, en esta elección se elegirá si el Perú avanza o retrocede, si es que hay unidad o si es que el país se queda atrapado en el odio.

“¡Viva la libertad!, ¡viva el futuro!, ¡vivan los peruanos”, así concluyó Keiko su cierre de campaña.