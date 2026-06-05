Martín Vizcarra anunció este jueves su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio. El exjefe de Estado dio a conocer su posición a través de un pronunciamiento en el que explicó las razones de su apoyo al postulante de Juntos por el Perú.

El exjefe de Estado dio a conocer su respaldo mediante sus redes sociales, debido a que permanece internado en el penal de Barbadillo desde noviembre del año pasado. En dicho establecimiento penitenciario cumple una condena de 14 años de prisión por delitos vinculados a corrupción.

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“Los peruanos tendremos el destino del país en nuestras manos, por ello, con mis seguidores, vamos a votar por Roberto Sánchez. Estaremos vigilantes para que el próximo gobierno trabaje en favor de todos los peruanos, priorizando a los más vulnerables y con estricto respeto de la democracia”, escribió Vizcarra.

Hola que tal, este domingo 7 los peruanos tendremos el destino del país en nuestras manos, por ello, con mis seguidores, vamos a votar por Roberto Sánchez.

Estaremos vigilantes para que el próximo gobierno trabaje en favor de todos los peruanos, priorizando a los más vulnerables… pic.twitter.com/vrKaSKzcL0 — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) June 4, 2026

TC rechaza habeas corpus presentado por Martín Vizcarra

El Tribunal Constitucional declaró improcedente una demanda de habeas corpus promovida en favor del expresidente Martín Vizcarra, mediante la cual se buscaba dejar sin efecto el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio oral emitidos en el proceso seguido por el delito de cohecho pasivo propio.

La decisión fue adoptada por el Pleno del TC el 31 de marzo de 2026. Según la resolución, las actuaciones impugnadas corresponden a etapas procesales que no generan por sí mismas una restricción directa de la libertad individual, por lo que no pueden ser objeto de tutela mediante este recurso constitucional.

El expediente señala que la demanda fue presentada el 24 de enero de 2025 por presuntas vulneraciones al debido proceso y a la seguridad jurídica.

No obstante, los magistrados determinaron que cualquier controversia relacionada con la situación legal del exjefe de Estado debe resolverse a través de los mecanismos previstos en la justicia ordinaria.

El tribunal también recordó que Vizcarra fue condenado a catorce años de prisión el 26 de noviembre de 2025 por el delito de cohecho pasivo propio y actualmente cumple dicha sanción en el penal de Barbadillo.